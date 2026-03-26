Franclim Carvalho esteve no Botafogo como integrante da comissão técnica de Artur Jorge - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho esteve no Botafogo como integrante da comissão técnica de Artur JorgeVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/03/2026 10:19

Rio — O técnico Franclim Carvalho, ex-auxiliar de Artur Jorge, está negociando para assumir o comando do Botafogo, após a demissão de Martín Anselmi. A informação é do jornal português "Record".



De acordo com o veículo, Franclim optou por não permanecer na comissão de Artur para o comando do Cruzeiro e agora, abriu conversas com o Glorioso.

No cargo de auxiliar, ele fez parte do grupo do Alvinegro no ano de 2024, quando o Botafogo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

A imprensa local também destacou, na última terça-feira (24), que o clube carioca tentou contato com Hugo Oliveira, do Famalicão. No entanto, o técnico teria optado por permanecer na Europa.

A lista do Glorioso de postulantes para o cargo ainda teria nomes como Fernando Diniz, que deixou o Vasco recentemente, Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo.