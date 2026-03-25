Hugo Oliveira, técnico do Famalicão - Reprodução / Instagram

Hugo Oliveira, técnico do FamalicãoReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 14:57

Rio — O técnico do Famalicão, Hugo Oliveira, é um dos nomes na lista do Botafogo de técnicos para substituir Martín Anselmi. No entanto, segundo publicação desta terça-feira (24) do jornal português "O Jogo", o treinador teria recusado o contato, com a preferência de dar continuidade ao seu trabalho.



A maior possibilidade é dele renovar o seu contrato com o clube português. No momento, o vínculo tem duração até o próximo dia 30 de junho.

O site ainda lembra que a lista do Glorioso tem nomes como Fernando Diniz, que deixou o Vasco recentemente, Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo, e até Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors.



Hugo Oliveira é descrito como um treinador de perfil semelhante a Artur Jorge, ídolo do Alvinegro. O Famalicão é o 5º colocado do Campeonato Português na atual temporada, com 13 vitórias e oito derrotas em 27 jogos, além de 33 gols marcados e 22 sofridos.