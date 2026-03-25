John Textor - Vítor Silva / Botafogo

John TextorVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2026 20:42 | Atualizado 25/03/2026 20:49

Rio - A Justiça do Rio extinguiu o processo que corre desde o ano passado entre a Eagle e o empresário John Textor, que está à frente da SAF do Botafogo , e definiu que o caso será resolvido pelo Tribunal Arbitral. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

Até que ocorra a Arbitragem, a Justiça também manteve decisões prévias. Portanto, Textor segue no comando da SAF alvinegra, que precisará comunicar ao clube social sobre a venda de ativos, como atletas.

A Eagle Bidco, representada por advogados contratados pela Ares, o fundo credor que assumiu a empresa, havia argumentado no início de fevereiro que a disputa deveria acontecer em arbitragem. A SAF do Botafogo não discordou e pediu para que as decisões vigentes continuassem.

A arbitragem é um método de resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. A sentença arbitral tem o mesmo efeito da sentença judicial. Ela, porém, ainda não tem data para acontecer.