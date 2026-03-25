John Textor corre contra o tempo para evitar novo transfer ban - Vítor Silva/Botafogo

John Textor corre contra o tempo para evitar novo transfer banVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2026 17:10 | Atualizado 25/03/2026 17:38

Rio - A ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol) iniciou uma investigação e solicitou os documentos da transação de John Textor para pagar dívida pela compra de Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. O Alvinegro tem 15 dias para apresentar os documentos.

Um ofício foi enviado ao Botafogo nos últimos dias solicitando a apresentação de uma série de documentos, entre eles o contrato do empréstimo feito por John Textor, de acordo com o "ge". Essa é a primeira diligência do tipo da agência, criada em janeiro.

O ofício cita "transferências fantasmas" para antecipação de receitas, discrepâncias nos reportes financeiros dos clubes da rede de Textor. Além disso, a agência também solicita os documentos do empréstimo que pagou a transferência de Almada.

Há cerca de três semanas, a ANRESF recebeu uma denúncia que citava más práticas no Botafogo, mas ela foi arquivada porque os relatos não se enquadravam no escopo da agência. Porém, mesmo assim um procedimento foi instaurado para investigar o clube.