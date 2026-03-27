Anthony passa nos exames médicos e assina contrato com o Botafogo - Divulgação

Anthony passa nos exames médicos e assina contrato com o BotafogoDivulgação

Publicado 27/03/2026 15:33

O Botafogo vive grave crise financeira, mas conseguiu mais uma contratação antes do fechamento da janela especial de transferências, nesta sexta-feira (27). A SAF alvinegra anunciou a compra do zagueiro Anthony Oliveira, que estava no Goiás.



A jovem promessa de 20 anos assinou contrato até março de 2030 e já treina com o elenco profissional no CT Espaço Lonier. Para conseguir a contratação, o Botafogo acertou uma transferência sem custos. Em troca, o Goiás dividirá o percentual dos direitos econômicos, pensando em uma venda futura.

Anthony, de 1,92m, ainda não entrou em campo na atual temporada. visto com muito potencial, ele disputou nove jogos pelo Goiás na Série B do ano passado, sendo titular em dois. Também acumula convocações na seleção brasileira de base, com o título do Sul-Americano Sub-20 em 2025.

A chegada do jovem zagueiro é a quarta para a zaga alvinegra em 2026. Além dele, Ythallo, Riquelme Ferraresi também foram contratados.



Ao todo, o Botafogo trouxe 10 jogadores neste primeiro semestre. Além dos quatro zagueiros, também estão no elenco: Medina, Edenilson, Villalba, Wallace Davi, Huginho e Junior Santos.