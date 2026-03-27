Anthony passa nos exames médicos e assina contrato com o BotafogoDivulgação

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O Botafogo vive grave crise financeira, mas conseguiu mais uma contratação antes do fechamento da janela especial de transferências, nesta sexta-feira (27). A SAF alvinegra anunciou a compra do zagueiro Anthony Oliveira, que estava no Goiás.
A jovem promessa de 20 anos assinou contrato até março de 2030 e já treina com o elenco profissional no CT Espaço Lonier. Para conseguir a contratação, o Botafogo acertou uma transferência sem custos. Em troca, o Goiás dividirá o percentual dos direitos econômicos, pensando em uma venda futura.
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Anthony, de 1,92m, ainda não entrou em campo na atual temporada. visto com muito potencial, ele disputou nove jogos pelo Goiás na Série B do ano passado, sendo titular em dois. Também acumula convocações na seleção brasileira de base, com o título do Sul-Americano Sub-20 em 2025.
A chegada do jovem zagueiro é a quarta para a zaga alvinegra em 2026. Além dele, Ythallo, Riquelme Ferraresi também foram contratados.
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Ao todo, o Botafogo trouxe 10 jogadores neste primeiro semestre. Além dos quatro zagueiros, também estão no elenco: Medina, Edenilson, Villalba, Wallace Davi, Huginho e Junior Santos.
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