Rio - O Botafogo terá um desfalque nas próximas partidas. O volante Allan passou por exames, que constataram lesão na coxa direita, e ficará fora entre seis a oito semanas, retornando apenas após a Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo "ge".
O lance ocorreu na derrota do Botafogo por 2 a 1 contra o Remo, no último sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. Após tentar um passe, Allan sentiu dores, caiu no gramado e rapidamente os companheiros pediram substituição. Joaquín Correa entrou em seu lugar. O volante foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco.
Não será a primeira vez que o jogador desfalca a equipe por problemas musculares na coxa. Em fevereiro de 2026, no clássico com o Fluminense, Allan também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, foi constatada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou por sete jogos.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina. A partida será no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.