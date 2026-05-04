Rio —- O Botafogo definiu valores para vender o meia-atacante Álvaro Montoro após a Copa do Mundo. O Alvinegro projeta negociá-lo por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (de R$ 146 milhões a R$ 175,6 milhões, aproximadamente), segundo o "ge".
O estafe do argentino conversa com equipes europeias, mas ainda não há uma proposta oficial. O clube acredita que elas serão feitas em breve. A próxima janela abre em 20 de julho.
O Glorioso passa por uma crise financeira. As vendas de jogadores valorizados no mercado, como Danilo e o próprio Montoro, são vistas como necessárias para equilibrar as contas. Os atletas podem render, juntos, até 70 milhões de euros (R$ 409 milhões) ao Botafogo.
Montoro estreou profissionalmente em 2024, pelo Vélez Sarsfield, e foi contratado pelo Alvinegro na metade de 2025 com status de joia. Ele marcou seis gols e seis assistências em 46 partidas no clube brasileiro.
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