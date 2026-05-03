Alexander Barboza está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo
Caso atuasse no último sábado, seria o 11º jogo do argentino nesta edição do Brasileirão. O limite para defender outro clube na mesma competição é de 12 partidas. O Botafogo ainda enfrenta em maio Atlético-MG (fora), Corinthians (casa), São Paulo (fora) e Bahia (fora). Conversas entre Franclim Carvalho e o departamento de futebol definem quais duas partidas Barboza disputará antes de uma eventual transferência.
A regra não se aplica à Sul-Americana e à Copa do Brasil, o que permite ao zagueiro atuar normalmente nessas competições. Em entrevista coletiva no último sábado, o treinador confirmou a presença do jogador contra o Racing, na próxima quarta-feira (6):
O Palmeiras concordou em pagar cerca de R$ 20 milhões para contar com o atleta em 2026. No entanto, o clube paulista ainda negocia com os representantes do zagueiro e não formalizou proposta ao Botafogo.
Pelo Botafogo, o argentino soma 118 partidas, com quatro gols e quatro assistências. Ele conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024.
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