Alexander Barboza está deixando o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alexander Barboza está deixando o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2026 11:20

Rio - Barboza foi ausência no Botafogo no último sábado (2), na derrota por 2 a 1 para o Remo, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em negociação avançada com o Palmeiras, o Glorioso avalia utilizar o zagueiro em partidas importantes antes de uma possível saída. A informação é do "ge".





Caso atuasse no último sábado, seria o 11º jogo do argentino nesta edição do Brasileirão. O limite para defender outro clube na mesma competição é de 12 partidas. O Botafogo ainda enfrenta em maio Atlético-MG (fora), Corinthians (casa), São Paulo (fora) e Bahia (fora). Conversas entre Franclim Carvalho e o departamento de futebol definem quais duas partidas Barboza disputará antes de uma eventual transferência.



A regra não se aplica à Sul-Americana e à Copa do Brasil, o que permite ao zagueiro atuar normalmente nessas competições. Em entrevista coletiva no último sábado, o treinador confirmou a presença do jogador contra o Racing, na próxima quarta-feira (6): Leia mais: Franclim Carvalho lamenta primeira derrota no Botafogo: 'Tivemos chances de fazer o 2 a 0' Caso atuasse no último sábado, seria o 11º jogo do argentino nesta edição do Brasileirão. O limite para defender outro clube na mesma competição é de 12 partidas. O Botafogo ainda enfrenta em maio Atlético-MG (fora), Corinthians (casa), São Paulo (fora) e Bahia (fora). Conversas entre Franclim Carvalho e o departamento de futebol definem quais duas partidas Barboza disputará antes de uma eventual transferência.A regra não se aplica à Sul-Americana e à Copa do Brasil, o que permite ao zagueiro atuar normalmente nessas competições. Em entrevista coletiva no último sábado, o treinador confirmou a presença do jogador contra o Racing, na próxima quarta-feira (6):

"O Barboza é um homem e tem que ser tratado como tal, olho no olho. Tivemos uma conversa com o Barboza ontem. Todos sabemos que há uma possibilidade (de sair). Hoje, treinou com os não relacionados. Depois de amanhã treinará normal e, na quarta-feira, conto com o Barboza, obviamente", disse Franclim Carvalho.