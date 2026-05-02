Alex Telles lamentou a derrota do Botafogo para o Remo - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles lamentou a derrota do Botafogo para o RemoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2026 18:30

Rio - O Botafogo perdeu a invencibilidade sob o comando de Franclim Carvalho. Jogando em casa, o Glorioso não conseguiu confirmar o favoritismo e perdeu de virada para o Remo por 2 a 1 , neste sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Alex Telles admitiu a frustração com a derrota em casa e lamentou a falta de pontaria.

"Frustração é grande porque precisávamos pontuar em casa. No segundo tempo diminuímos um pouco (o ritmo) e o Remo veio forte. A maioria dos times vêm aqui e jogam no contra-ataque. Não aproveitamos as chances para definir o jogo. No Brasileirão é assim, não tem jogo fácil. Tem que matar o jogo. Não podemos deixar que esse jogo abale nosso trabalho", disse Alex Telles.

Embalado por uma sequência de nove jogos de invencibilidade, o Botafogo começou melhor do que o Remo e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Ferraresi. O Alvinegro perdeu chances de ampliar o resultado em casa e deixou o adversário vivo. Na etapa final, o Remo encontrou mais espaços e virou com gols de Alef Manga e Jajá, este último já nos acréscimos.

Com o resultado, o Botafogo continuou com 17 pontos e ocupa o nono lugar. Já o Remo, por sua vez, chega a 11 pontos e sobe para o 18º lugar, mas segue na zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.