Rio - O Botafogo não aproveitou as chances e decepcionou dentro de casa pela primeira vez sob o comando de Franclim Carvalho. Em um jogo animado, o Alvinegro não conseguiu ter controle das ações e perdeu para o Remo por 2 a 1, neste sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Glorioso saiu na frente do placar com Ferraresi, mas sofreu a virada na etapa final, com gols de Alef Manga e Jajá.
Com o resultado, o Botafogo continuou com 17 pontos e ocupa o nono lugar. Já o Remo, por sua vez, chega a 11 pontos e sobe para o 18º lugar, mas segue na zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
fotogaleria
Botafogo é melhor no primeiro tempo, mas joga mal na etapa final
O primeiro tempo foi agitado no Nilton Santos. Penúltimo colocado do Brasileirão, o Remo ameaçou dar um susto no Botafogo nos primeiros minutos, mas logo os donos da casa frearam o ímpeto dos visitantes e assumiu o controle das ações. O Alvinegro, então, criou duas chances de perigo, que foram defendidas pelo goleiro Marcelo Rangel, antes de Ferraresi abrir o placar, aos 12, de cabeça, após cobrança de escanteio.
Após abrir o placar, o Botafogo cresceu no jogo e criou mais oportunidades de ampliar o resultado. Na melhor das oportunidades, Kadir recebeu passe de Medina e ficou cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel, mas chutou para fora. Ao todo, o Alvinegro finalizou 11 vezes contra apenas cinco do Remo, que não levou muito perigo. Na melhor chance, Jajá parou na defesa do Neto.
O panorama não mudou muito no início da etapa final. O Botafogo tinha o controle das ações, mas não conseguia transformar o volume em chances claras. Por outro lado, o Remo começou a encontrar mais espaços para o contra-ataque e incomodou o Alvinegro. Aos 24 minutos, Jajá recebeu passe de Patrick e cruzou, Bastos desviou e a bola sobrou de presente para Alef Manga, que empatou.
O jogo ganhou um novo roteiro após o empate e ficou em aberto. O Botafogo parecia desorganizado e quase cedeu a virada aos 35 minutos, mas Léo Picco não aproveitou a sobra e chutou por cima. O Alvinegro, por outro lado, teve duas chances pelo alto, mas Bastos e Junior Santos não aproveitaram. Nos acréscimos, o Leão foi fatal em um contra-ataque e Jajá aproveitou o rebote de Neto para marcar.
Botafogo 1 x 2 Remo
Brasileirão - 14ª rodada Data: 02/05/2026 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina (Allan [Joaquín Correa]), Danilo e Montoro (Junior Santos); Matheus Martins, Kadir (Edenílson) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (David Braga); José Welison (Léo Picco), Patrick e Zé Ricardo (Jáderson); Yago Pikachu, Alef Manga (Gabriel Poveda) e Jajá. Técnico: Léo Condé Gols: Ferraresi, aos 12' do 1ºT (1-0); Alef Manga, aos 24' do 2ºT (1-1); Yago Pikachu, aos 47' do 2ºT (1-2) Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR) Cartões amarelos: Vitinho, Danilo (BOT); Tchamba, Léo Picco (REM)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.