Elenco do Botafogo treina no Espaço Lonier, CT do clube - Vitor Silva / Botafogo

Elenco do Botafogo treina no Espaço Lonier, CT do clubeVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2026 08:40

Rio - O Botafogo volta a campo neste sábado (2), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Remo, no Nilton Santos. Em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro defende sequência de nove jogos invicto, considerando todas as competições, e pode ficar a dois pontos do G-5 em caso de vitória.



Onde assistir



O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Botafogo



O Glorioso chega confiante após a vitória por 3 a 0 contra o Independiente Petrolero (BOL), na última terça-feira (28), pela Sul-Americana. O triunfo foi o sexto nos últimos nove jogos, dos quais a equipe não perdeu nenhum.



Para a partida, o técnico Franclim Carvalho não contará com o zagueiro Barboza, que negocia com o Palmeiras, e deve formar a dupla de zaga com Bastos e Ferraresi. O meio-campista Edenílson, que sofreu pancada na partida da Sul-Americana, é dúvida. Kadir,



O Botafogo deve ir a campo com: Neto; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Allan (Edenilson), Medina e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Kadir) e Arthur Cabral.



Como joga o Remo



O Remo é o vice-lanterna do Brasileirão, empatado em pontos com a 20ª colocada Chapecoense, com apenas oito pontos. Vencedor em apenas uma partida nas 13 disputadas, o Leão Azul não vive bom momento e precisa ganhar para dar um salto na briga contra o rebaixamento.



No confronto, o treinador Léo Condé não terá Vitor Bueno e Gabriel Taliari, dois titulares absolutos, lesionados. Além disso, não poderá contar com Patrick de Paula e Diego Hernández, ambos emprestados pelo Botafogo, por conta de cláusula no contrato. As boas notícias são a presença do lateral-direito Marcelinho e o retorno do meia David Braga.



A provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Gabriel Poveda.



Arbitragem



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)