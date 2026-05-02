Edenílson comemora gol pelo Botafogo contra a Chapecoense, na Arena Condá - Vitor Silva / Botafogo

Edenílson comemora gol pelo Botafogo contra a Chapecoense, na Arena CondáVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2026 09:20

Rio - Em alta no Botafogo desde a chegada de Franclim Carvalho, o meio-campista Edenílson, de 36 anos, fez questão de valorizar o primeiro mês de trabalho do treinador. O jogador alvinegro demonstrou surpresa ao comentar os métodos e características do comandante, e destacou os rodízios no elenco, promovidos por Franclim, mesmo na sequência difícil que o Glorioso enfrentou nas últimas semanas.

"Me surpreendi positivamente, bastante mesmo. Tive muitos treinadores bons, alguns bons de campo, alguns bons de gestão. Ele (Franclim) consegue ter uma mescla boa disso. A gente vê praticamente todo o grupo sendo usado. Não é o cara que usa sempre o mesmo time. Mesmo nessas sequências difíceis, ele acabou usando todo mundo. Isso é bom para o grupo e para os atletas também", disse Edenílson, em entrevista ao portal "ge".

O camisa 88 alvinegro também utilizou outros treinadores recentes do Botafogo como comparação para exaltar Franclim Carvalho e destacá-lo como "uma nova esperança" para os atletas que não vinham sendo utilizados pelos comandantes anteriores.

"Não desmerecendo nenhum dos treinadores, nem o Martín, nem o Bellão. A gente sabe quanto a mudança de treinador, para alguns jogadores, dá uma esperança. Foi nesse sentido. Jogadores que não estavam se sentindo oportunizados ou usados de nova maneira têm um novo ânimo. Foi isso que o Franclim trouxe, uma nova esperança para esses jogadores", declarou o meia.

Desde que chegou ao Botafogo, Edenílson anotou quatro gols e três assistências nas 14 partidas que disputou, números expressivos para um meia-central. Nos últimos sete jogos, período que marca a chegada de Franclim, o camisa 88 somente não foi utilizado em um, contra o Caracas (VEN). Neste recorte, marcou dois gols na goleada contra a Chapecoense e deu um passe para gol contra o Coritiba.

O Glorioso volta a campo neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, para enfrentar o Remo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão, no qual o Alvinegro ocupa a 8ª colocação e joga contra o vice-lanterna.