Afonsinho ajudou a construir a história do Bota e foi importante em mudanças nas relações profissionaisDivulgação
Ídolo do Botafogo, Afonsinho recebe o título de cidadão honorário do Rio
Ex-jogador foi personagem central na luta por direitos dos atletas no Brasil
Franclim Carvalho lamenta primeira derrota no Botafogo: 'Tivemos chances de fazer o 2 a 0'
Alvinegro foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), no Nilton Santos
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