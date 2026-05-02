Afonsinho ajudou a construir a história do Bota e foi importante em mudanças nas relações profissionais - Divulgação

Afonsinho ajudou a construir a história do Bota e foi importante em mudanças nas relações profissionaisDivulgação

Publicado 02/05/2026 16:30

Rio - O ex-jogador Afonsinho, ídolo do Botafogo e personagem central na luta por direitos dos atletas no Brasil, recebeu na última sexta-feira (1), o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. A homenagem é de autoria do vereador Leonel de Esquerda (PT) e foi aprovada pela Câmara do Rio no início de abril. A entrega foi realizada na sede do Municipal Futebol Clube, na Ilha de Paquetá, onde o ex-atleta reside.

O craque entrou para a história do futebol brasileiro ao protagonizar, nos anos 70, uma das primeiras disputas judiciais envolvendo a liberdade profissional dos jogadores. Na época, a chamada Lei do Passe, o embrião da Lei Pelé, que vinculava o atleta ao clube mesmo após o fim do contrato, impedindo transferências sem autorização do time.

Afonsinho ao lado do vereador Leonel e da filha Violeta Reis Divulgação

Diante deste cenário, o então meio-campista recorreu à Justiça e, em 1971, tornou-se o primeiro jogador do país a conquistar o passe livre, abrindo caminho para mudanças nas relações de trabalho no futebol. A transformação, no entanto, só seria consolidada décadas depois, em 1998, com o fim da Lei do Passe e a criação da Lei Pelé.

Ao longo da carreira, também defendeu clubes como Vasco, Santos, Flamengo, América-MG e Fluminense, onde encerrou sua trajetória como jogador, em 1981. ”Afonsinho ajudou a construir a história do Botafogo, Ele também teve papel relevante em mudanças históricas nas relações profissionais do futebol brasileiro, em uma época que pouco se falava sobre isso”, ressaltou o parlamentar.