Remo derruba invencibilidade - Vitor Silva / Botafogo

Remo derruba invencibilidadeVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2026 19:30

Rio - Franclim Carvalho conheceu o sabor da primeira derrota no Botafogo. Depois de mais de um mês, o Alvinegro foi derrotado pelo Remo por 2 a 1 , de virada, neste sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. O treinador português lamentou as chances desperdiçadas e reconheceu que houve uma queda de desempenho entre os tempos.

"No primeiro tempo, poderíamos ter feito mais gols. Tivemos chances de fazer o 2 a 0. Mas não conseguimos controlar o jogo com a bola no segundo tempo. Não podemos não fazer nenhum chute ao gol do adversário (...) Parece-me que o aspecto anímico pesou. Acho que junta as duas coisas, o primeiro tempo que não concretizamos, e o segundo tempo que nos expusemos", disse Franclim Carvalho.

Embalado por uma sequência de nove jogos de invencibilidade, o Botafogo começou melhor do que o Remo e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Ferraresi. O Alvinegro perdeu chances de ampliar o resultado em casa e deixou o adversário vivo. Na etapa final, o Remo encontrou mais espaços para os contra-ataques e virou com gols de Alef Manga e Jajá, este último já nos acréscimos.

"Nós temos uma ideia de propor o jogo, controlar o jogo com a bola. Sofremos um primeiro gol em que tínhamos superioridade numérica atrás. O segundo gol, nós estávamos com quatro contra três. Eu acho que estamos mais equilibrados defensivamente. Quando tentamos controlar o jogo com a bola, é normal que estejamos mais expostos para as transições de adversários como esses. Sofremos dois gols de transições, mas é um processo coletivo com e sem a bola", afirmou.

Com o resultado, o Botafogo continuou com 17 pontos e ocupa o nono lugar. Já o Remo, por sua vez, chega a 11 pontos e sobe para o 18º lugar, mas segue na zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.