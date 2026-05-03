Allan foi substituído na segunda etapa - Reprodução

Allan foi substituído na segunda etapaReprodução

Publicado 03/05/2026 17:00

Rio - O Botafogo ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. O volante Allan sentiu dores na coxa direita na derrota para o Remo por 2 a 1 , neste último sábado (2), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, e precisou ser substituído. O jogador será reavaliado e pode desfalcar a equipe nos próximos jogos.

O jogador entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Medina. Após tentar um passe, começou a sentir dores, caiu no gramado e rapidamente os companheiros pediram substituição. Joaquín Correa entrou em seu lugar. Allan foi levado de maca para os vestiários e não retornou ao banco para acompanhar o restante da partida.

No momento da saída de Allan, o Botafogo vencia por 1 a 0. No entanto, aos 25 minutos do segundo tempo, Alef Manga empatou para o Remo e, nos acréscimos, Jajá marcou o gol da virada. Após o jogo, o técnico Franclim Carvalho lamentou a derrota e as chances desperdiçadas . O treinador também explicou a mudança com a entrada de Allan no lugar de Medina.

"Não tenho dúvidas que o Allan é muito mais experiente que Medina. Portanto, se formos olhar só para experiência, Medina não jogaria nunca, só o Allan jogaria. O Medina estava bem, mas precisávamos estancar. O Allan tem essa experiência, com essa sensibilidade de ditar o jogo. Temos quatro empates, mas hoje preferia ter empatado que perdido", disse Franclim Carvalho.

Caso a lesão seja confirmada, não será a primeira vez que o volante desfalca a equipe por problemas musculares na coxa. Em fevereiro de 2026, no clássico contra o Fluminense, Allan também precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Na ocasião, foi constatada uma lesão na coxa esquerda, que o afastou por sete jogos.

Com o resultado, o Botafogo continuou com 17 pontos e ocupa o nono lugar. Já o Remo, por sua vez, chega a 11 pontos e sobe para o 18º lugar, mas segue na zona de rebaixamento. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.