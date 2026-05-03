Allan foi substituído na segunda etapaReprodução
Allan sente dores na coxa mais uma vez e vira preocupação no Botafogo
Volante deixou o campo com incômodo muscular e pode desfalcar o time nos próximos jogos
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Lateral-direito atingiu a marca na derrota para o Remo, no Nilton Santos
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Zagueiro está perto de atingir limite de jogos no Brasileirão para transferência
Franclim Carvalho lamenta primeira derrota no Botafogo: 'Tivemos chances de fazer o 2 a 0'
Alvinegro foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), no Nilton Santos
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