Danilo em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/05/2026 19:53

Rio - O Palmeiras decidiu entrar oficialmente no páreo pela contratação de Danilo, do Botafogo. Segundo informações da "ESPN", embora o Alvinegro tenha manifestado internamente o desejo de não negociar o atleta com rivais do futebol nacional, a diretoria alviverde monitora a situação e pretende formalizar uma proposta assim que o clube carioca sinalizar abertura para ouvir ofertas.

A estratégia do Botafogo, no entanto, foca em uma negociação de alto impacto com o mercado europeu. O Alvinegro enxerga a Copa do Mundo como a vitrine ideal para que o volante, servindo à seleção brasileira, alcance uma valorização "fora da curva". O objetivo do Glorioso é concretizar uma venda na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões).



Enquanto planeja a investida por Danilo, o Palmeiras mantém cautela em outra frente: a contratação de Alexander Barboza. Apesar de considerar o zagueiro praticamente "acertado", o Alviverde ligou o sinal de alerta para evitar uma frustração semelhante ao "caso Claudinho" de 2025, quando um negócio dado como certo ruiu antes da assinatura.

O clima de instabilidade administrativa no Botafogo, que recentemente teve os poderes da Eagle na SAF retirados pela Justiça, faz com que o Palmeiras trate qualquer movimentação envolvendo jogadores do clube com extremo cuidado. A próxima janela de transferências abre no dia 20 de julho.