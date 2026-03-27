Apesar da decisão da justiça inglesa, John Textor ainda segue no comando de futebol do Glorioso - Vitor Silva / Botafogo

Apesar da decisão da justiça inglesa, John Textor ainda segue no comando de futebol do GloriosoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2026 14:59

John Textor não está mais no controle da Eagle Bidco, holding que tem a SAF do Botafogo como um de seus clubes. O empresário americano perdeu na Justiça da Inglaterra ação para os credores, liderados pela investidora Ares Corporation, que puderam indicar novos administradores.



A partir de agora, a empresa de consultoria em reestruturação financeira Cork Gully LLP estará à frente das decisões da Eagle. Entretanto, Textor continua no controle do futebol do Botafogo, graças à liminar que obteve na Justiça do Rio e também porque a nova administradora não cuidará dessa parte esportiva num primeiro momento.



Ainda assim, o futuro da SAF alvinegra pode sofrer uma reviravolta no futuro. Em comunicado, a Cork Gully explicou que buscará corrigir falhas de gestão, motivo para a ação dos credores, para a recuperação financeira. E não descartou vender "ativos da empresa (Eagle) em benefício dos credores", ou seja vender clubes que fazem parte da carteira, como o Glorioso.



"Nossa prioridade imediata é estabilizar a empresa, gerir as suas participações de forma responsável e trabalhar para garantir o futuro dos clubes envolvidos", diz parte do comunicado da Cork Gully publicado nesta sexta-feira (27).



Um retorno de Textor ao controle da Eagle também pode acontecer por dois caminhos. Um deles é revertendo a decisão judicial e, a outra, é ser aprovado seu retorno pela empresa de consultoria, em caso de comprovação por parte da empresa de consultoria de que ele não teve gestão temerária da holding.



"Os administradores reconhecem a importância da estabilidade para os clubes de futebol, seus funcionários, jogadores, torcedores e demais partes interessadas (...) O processo de administração visa proporcionar uma estrutura organizada para proteger o valor e a continuidade, e não para interromper as atividades dos clubes ou de seus torcedores", diz outra parte do comunicado.

A Eagle também se posicionou e atacou a Ares, além de prometer trabalhar junto ao novo administrador da da holding.

"Estamos profundamente ofendidos pela decisão unilateral e predatória da Ares Capital Corporation de desmantelar um negócio multiclubes financeiramente viável, que transformou com sucesso clubes insolventes em histórias de sucesso esportivo que, quando operados de forma colaborativa, apresentam fluxo de caixa positivo em 2026 e nos anos anteriores.”



“Apesar de nossas objeções, o Eagle Football espera trabalhar com o administrador para responsabilizar a Ares por suas ações e violações claras da lei, pois certamente esperamos retomar o controle de nossos negócios.”