Rio - O último dia da janela doméstica de transferências foi agitado no Botafogo. O Glorioso vai emprestar o atacante Artur ao São Paulo, mas a negociação pela venda do volante Newton ao Santos melou.
Artur será emprestado até o fim do ano. Caso o jogador receba uma proposta, o São Paulo poderá adquirir 60% dos direitos do atacante por 6 milhões de euros (quase R$ 36,2 milhões) para ficar com ele, segundo a 'ESPN'.
Ele chegou ao Glorioso em 2025, após ser comprado do Zenit, da Rússia, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões, na época). Pelo Alvinegro, Artur tem dez gols e cinco assistências em 60 jogos. Nas últimas partidas, ele estava sendo opção do banco de reservas.
Já as tratativas pela ida de Newton ao Santos estavam avançadas, mas não houve tempo hábil para finalizar o negócio antes do fim da janela. A informação de que o volante não vai mais para o Santos foi divulgada primeiro pelo jornalista Lucas Musetti, do 'Uol'.
