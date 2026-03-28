Uma das possibilidades em discussão envolve o zagueiro Nahuel Ferraresi na negociação. O venezuelano pertence ao Tricolor Paulista e está emprestado ao Alvinegro até o fim da temporada, com valor de compra estipulado entre 5 e 6 milhões de euros (cerca de 30 a 36,2 milhões de reais).
Outra alternativa envolve um acerto financeiro pendente entre os clubes. O São Paulo ainda tem valores a receber do Botafogo pela transferência do goleiro Lucas Perri, o que pode ser utilizado como abatimento em uma eventual compra de Artur.
O contrato também prevê um cenário específico em caso de proposta do exterior. Se o atacante receber uma oferta no meio do ano, o São Paulo poderá exercer a cláusula de compra, com pagamento programado apenas a partir de 2027.
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