Artur em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - A transferência do atacante Artur para o São Paulo foi encaminhada na última sexta-feira (27), em acordo por empréstimo junto ao Botafogo. O contrato prevê opção de compra fixada em 6 milhões de euros (quase R$ 36,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos, mas com margem para ajustes entre as partes, de acordo com o portal 'UOL'.

Uma das possibilidades em discussão envolve o zagueiro Nahuel Ferraresi na negociação. O venezuelano pertence ao Tricolor Paulista e está emprestado ao Alvinegro até o fim da temporada, com valor de compra estipulado entre 5 e 6 milhões de euros (cerca de 30 a 36,2 milhões de reais).
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Outra alternativa envolve um acerto financeiro pendente entre os clubes. O São Paulo ainda tem valores a receber do Botafogo pela transferência do goleiro Lucas Perri, o que pode ser utilizado como abatimento em uma eventual compra de Artur.

O contrato também prevê um cenário específico em caso de proposta do exterior. Se o atacante receber uma oferta no meio do ano, o São Paulo poderá exercer a cláusula de compra, com pagamento programado apenas a partir de 2027.
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