Rodrigo Bellão comandará o Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comandará o BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2026 08:35 | Atualizado 29/03/2026 08:36

Rio - A Arena da Baixada recebe neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), o duelo atrasado entre Athletico-PR e Botafogo. Válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto foi reagendado devido ao calendário alvinegro na fase prévia da Libertadores e marca o único compromisso da elite nacional durante este período de Data Fifa.

Onde assistir?

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Athletico-PR?

O Furacão vive um excelente momento e busca a terceira vitória consecutiva em casa no campeonato. Após vencer o clássico com o Coritiba por 2 a 0, a equipe comandada por Odair Hellmann ocupa a sexta colocação com 13 pontos e pode entrar no G-4, ou até assumir a vice-liderança em caso de triunfo.



Para o duelo, o técnico terá os desfalques de Terán, lesionado, e Bruninho, convocado para a Seleção Sub-20. O volante Luiz Gustavo, no entanto, deve atuar após sentir o joelho na última partida.

Como chega o Botafogo?

O clima no Alvinegro é de transição e pressão para deixar o Z-4. Na 17ª posição com seis pontos, o clube será comandado interinamente por Rodrigo Bellão após a demissão de Martín Anselmi. Apesar da crise e da eliminação precoce na Libertadores, o time vem de uma vitória motivadora por 2 a 1 sobre o Bragantino, fora de casa.



O interino terá baixas importantes: Danilo e Ferraresi estão com suas seleções, além de uma longa lista de lesionados que inclui Joaquín Correa e Allan. Por outro lado, Medina retorna de suspensão.

Athletico-PR x Botafogo

Data e hora: 29/03/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Barboza, Bastos e Alex Telles; Edenilson, Medina e Montoro; Villalba, Matheus Martins e Junior Santos. Técnico: Rodrigo Bellão.