Rodrigo Bellão comandará o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comandará o Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2026 17:00 | Atualizado 29/03/2026 17:21

Rio - O Botafogo vive uma turbulência sem fim. Sem técnico, o Alvinegro tenta amenizar a crise diante do Athletico-PR, neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Brasileirão. Para isso, o Glorioso aposta no interino Rodrigo Bellão, velho conhecido do Furacão.

Rodrigo Bellão foi treinador da base do Athletico-PR antes de desembarcar no Rio de Janeiro para comandar a categoria sub-20 do Botafogo. Em 2026, comandou o Alvinegro em dois jogos no profissional: na vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0 e na derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, ambos pelo Carioca.

"Facilita ser um reencontro para mim. Trabalhei por cinco anos no Athletico antes de vir para cá, da categoria de base até a equipe principal. Conheço muitas características deles também. O jeito de jogar do Athletico é algo que já me é bastante familiar", disse Rodrigo Bellão em entrevista à "Botafogo TV".