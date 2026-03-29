Rodrigo Bellão comandará o Botafogo Vitor Silva / Botafogo
Sem técnico, Botafogo aposta em interino que já teve passagem pelo Athletico-PR
Alvinegro encara o Furacão, neste domingo (29), e busca amenizar crise
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Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada
Botafogo foi o segundo clube que mais aproveitou a janela doméstica
Alvinegro contratou quatro jogadores
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Medina volta de suspensão e é relacionado para o jogo deste domingo (29)
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