Botafogo perdeu para o Athletico-PR pelo Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo perdeu para o Athletico-PR pelo BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/03/2026 22:00

Rio - O Botafogo vive uma crise que parece não ter fim. Ainda em busca de técnico, o Alvinegro mostrou desorganização e foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1 , neste domingo (29), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão. O meia Santi Rodríguez admitiu dificuldades e lamentou a derrota.

"Não foi uma boa partida. A linha defensiva (do Athletico-PR) nos dificultou e não conseguimos produzir quando tivemos a bola no primeiro tempo. Temos que melhorar muita coisa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Temos que levantar a cabeça, seguir em frente e buscar melhorar", disse Santi Rodríguez.

O Botafogo não jogou bem. Sem técnico, o Alvinegro foi presa fácil desde o início. Logo aos quatro minutos, Viveros aproveitou falha de Barboza e abriu o placar. O Glorioso chegou e empatar com Edenílson, mas ainda no primeiro tempo viu o Furacão ficar novamente na frente do placar.

Na etapa final, o Botafogo tentou voltar com mudanças mais ofensivas, mas não surtiu efeito. Mais uma vez logo no início, o Athletico-PR puniu e fez 3 a 1, com Aguirre. O Alvinegro ficou abatido e não teve mais forças para reagir, mas ainda sofreu o quarto gol em cobrança de falta de Esquivel.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com seis pontos. Já o Athletico-PR, por sua vez, assume a segunda posição, com 16. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão.