Rodrigo Bellão em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2026 12:30 | Atualizado 01/04/2026 12:36

Rio - O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (1º), pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico interino Rodrigo Bellão conta com os retornos de Ferraresi, Allan e Newton. Já Huguinho aparece na lista pela primeira vez desde que retornou do RWDM Brussels, onde estava por empréstimo.

Allan ficou fora diante do Athletico-PR por um problema não divulgado pelo Glorioso. Já Newton lidou com uma lesão no ombro direito e não entra em campo desde a derrota para o Flamengo, em 14 de março. Ele, inclusive, quase foi negociado com o Santos no fim da janela doméstica.

O zagueiro Nahuel Ferraresi, por sua vez, foi baixa na derrota por 4 a 1 para o Furacão porque o jogo aconteceu durante a Data Fifa, e ele estava com a seleção venezuelana.

Por outro lado, Rodrigo Bellão não contará com o volante Danilo, que foi titular e marcou o primeiro gol do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite de terça-feira (31). Já o zagueiro Alexander Barboza cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Joaquín Correa, Marçal, Kaio Pantaleão e Chris Ramos continuam fora.

Botafogo e Mirassol vão medir forças nesta quarta-feira (1º), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Glorioso soma seis pontos e ocupa a 17ª posição. O adversário desta noite tem a mesma pontuação e vem logo atrás, em 18º.

Veja os relacionados

Atletas do Botafogo relacionados para a partida desta quarta-feira no Nilton Santos! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/QF8OQ1HJAz — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 1, 2026

GOLEIROS: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul.

DEFENSORES: Alex Telles, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.

MEIO-CAMPISTAS: Allan, Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez.

ATACANTES: Arthur Cabral, Jordan Barrera, Júnior Santos, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan Fernandes.