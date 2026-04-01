Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, à época comandado por Artur Jorge

Rio - O Botafogo encaminhou a chegada de um substituto para Martín Anselmi, demitido há pouco mais de uma semana: Franclim Carvalho, antigo auxiliar de Artur Jorge. O novo técnico, que também é português, trabalhou no clube no ano mágico de 2024, quando o Glorioso conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. 
As tratativas estão em estágio final e o negócio deve ser concretizado em breve, segundo o site 'ge'.
O comandante, que era um dos nomes visados desde o início, ganhou força por já conhecer a estrutura disponível para trabalhar e por ser uma contratação de custo baixo.
Durante a carreira como auxiliar, Franclim Carvalho passou por Belenenses (POR), Braga (POR) e Al-Rayyan (CAT), entre outros times portugueses de menor expressão. No Belenenses, teve sua primeira experiência como treinador. Em 18 jogos, somou três vitórias, seis empates e nove derrotas.
Agora, ele terá a missão de recuperar o bom futebol do Botafogo. Neste momento, o Glorioso soma seis pontos e ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro.