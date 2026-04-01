Franclim Carvalho esteve no Botafogo como integrante da comissão técnica de Artur Jorgem em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho esteve no Botafogo como integrante da comissão técnica de Artur Jorgem em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2026 17:43

Rio — O português Franclim Carvalho é aguardado no Rio na noite desta quinta-feira (2) para acertar os últimos detalhes com o Botafogo e se tornar o novo técnico da equipe. O seu contrato será válido até o fim de 2027, de acordo com a "ESPN".



Internamente, Franclim é muito bem avaliado por já conhecer o clube. Ele foi auxiliar de Artur Jorge no ano histórico de 2024, quando o time conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Além disso, o seu perfil jovem e promissor também animou os dirigentes nos bastidores.

Ele já trabalhou como auxiliar técnico em clubes como Braga, Gwangju, Al Rayyan e Belenenses, onde teve sua primeira oportunidade como treinador em 2022. Em 18 jogos comandando o time português, ele venceu três partidas, empatou seis e perdeu nove.



Agora, o técnico terá a missão de recuperar o bom futebol do Botafogo. Neste momento, o Glorioso soma seis pontos e ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro.