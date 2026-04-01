Rio - O Botafogo amenizou a crise e voltou a respirar aliviado. Em um jogo equilibrado, o Alvinegro venceu o Mirassol por 3 a 2, nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão. Arthur Cabral, Alex Telles e Junior Santos marcaram os gols do Glorioso, enquanto Shaylon e Igor Formiga diminuíram.
Com a vitória, o Botafogo chegou a nove pontos, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 12º lugar. Já o Mirassol, por sua vez, é o 19º colocado, com seis. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão.
Botafogo vence Mirassol em noite de golaços
O primeiro tempo foi animado no Nilton Santos. Mesmo jogando fora de casa, o Mirassol dificultou a vida do Botafogo e conseguiu equilibrar as ações. Porém, o Alvinegro saiu na frente do placar aos 10 minutos, após Arthur Cabral receber na entrada da área e acertar bela finalização no canto do goleiro.
Apesar do banho de água fria com o gol no início da partida, o Mirassol não se abateu e voltou a pressionar o Botafogo. O time paulista quase empatou após Bastos desviar cruzamento e acertar a própria trave. De tanto insistir, chegou ao empate aos 20 minutos, com Shaylon, que fez outro golaço de fora da área.
Em meio ao domínio do Mirassol, o Botafogo conseguiu escapar e conseguiu um lance que mudou a história do primeiro tempo. Medina recebeu dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Walter, mas o árbitro só marcou o pênalti após revisar o lance no VAR. Na cobrança, Alex Telles deslocou e desempatou o placar.
O segundo tempo começou com roteiro semelhante do primeiro. O Mirassol controlou as ações iniciais e criou chances de perigo, explorando principalmente a bola aérea. O time paulista chegou a marcar com Tiquinho Soares, mas o gol foi anulado por um possível empurrão do centroavante.
Após a pressão inicial do Mirassol, o Botafogo foi recuperando o controle das ações e deu o golpe final no time paulista. Depois de jogada individual, Junior Santos perdeu chance cara a cara com Walter. Na sequência, Willian Machado afastou mal e o próprio camisa 17 aproveitou para marcar o terceiro gol.
O Mirassol sentiu o terceiro gol do Botafogo e se desorganizou. O Alvinegro aproveitou, teve mais volume e criou mais chances de marcar. Vitinho quase fez o quarto, mas acertou o travessão. Nos acréscimos, o time paulista diminuiu com Igor Formiga e deu um susto, mas não atrapalhou a festa alvinegra.
Botafogo 3 x 2 Mirassol
Campeonato Brasileiro - 9ª rodada Data: 01/04/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Raul; Vitinho, Bastos, Justino e Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson (Ferraresi), Medina (Montoro) e Santi Rodríguez (Barrera); Junior Santos e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Rodrigo Bellão Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura (Gabriel Pires), Aldo Filho (André Luís) e Shaylon (Denílson); Alesson, Negueba (Edson Carioca) e Tiquinho Soares (Galeano). Técnico: Rafael Guanaes Gols: Arthur Cabral, aos 10' do 1ºT (1-0); Shaylon, aos 20' do 1ºT (1-1); Alex Telles, aos 42' do 1ºT (2-1); Junior Santos, aos 20' do 2ºT (3-1); Igor Formiga, aos 47' do 2ºT (3-2) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Cartões amarelos: Vitinho, Medina, Edenílson (BOT); Tiquinho Soares (MIR)
