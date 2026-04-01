Rodrigo Bellão comandou o Botafogo como interino - Vitor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão comandou o Botafogo como interinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2026 23:05

Rio - O Botafogo voltou a respirar aliviado. Ainda sem técnico, o Alvinegro venceu o Mirassol por 3 a 2 , nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão, e deixou a zona de rebaixamento. Responsável por comandar o time, o interino Rodrigo Bellão celebrou a vitória.

"Estou extremamente feliz. A vitória vai trazer confiança. Estou no futebol há quase 20 anos e esse talvez seja um dos maiores aprendizados que tive na minha experiência. Conseguimos competir bem e, a partir do competir, o gol vem e isso dá confiança para jogar melhor", disse Rodrigo Bellão.

Técnico do sub-20, Rodrigo Bellão assumiu o Botafogo como interino após a demissão de Martin Anselmi para comandar nos jogos contra o Athletico-PR e Mirassol, pelo Brasileirão. O Alvinegro encaminhou um acerto com Franclim Carvalho, ex-auxiliar Artur Jorge, que é aguardado no Rio nesta quinta-feira (2).

Com a vitória, o Botafogo chegou a nove pontos, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 12º lugar. Já o Mirassol, por sua vez, é o 19º colocado, com seis. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão.