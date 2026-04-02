Franclim Carvalho em ação durante treino do Glorioso, em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Glorioso, em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/04/2026 12:14

O Botafogo confirmou a contratação de Franclim Carvalho para o lugar de Martín Anselmi. O novo técnico chega para sua segunda passagem pelo Glorioso com contrato até o fim de 2027.

Franclim Carvalho é o novo técnico do BOTAFOGO!



Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, português retorna ao Clube para assumir o comando do elenco profissional. Bem-vindo de volta à Família Botafogo! #BFR pic.twitter.com/TWti2LIKiQ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2026

Auxiliar de Artur Jorge na mágica temporada de 2024, quando conquistou Libertadores e Brasileirão, o profissional português de 39 anos terá a primeira experiência como treinador no Brasil. Antes, chegou a comandar o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.

A nova comissão técnica, além de Franclim Martins, conta com as chegadas dos auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

O novo técnico do Botafogo é aguardado entre esta quinta-feira (2) e sexta (3) para chegar ao Rio. Devido ao pouco tempo, ele acompanhará o clássico com o Vasco, no sábado, no estádio, mas a equipe será comandada pelo interino Rodrigo Bellão.

Franclim Carvalho já comandou Botafogo em um jogo



Como auxiliar do Glorioso, o português já vivenciou a experiência como técnico à beira do gramado. Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, quando Artur Jorge estava suspenso.