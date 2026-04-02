Franclim Carvalho em ação durante treino do Glorioso, em 2024Vítor Silva / Botafogo

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O Botafogo confirmou a contratação de Franclim Carvalho para o lugar de Martín Anselmi. O novo técnico chega para sua segunda passagem pelo Glorioso com contrato até o fim de 2027.
Auxiliar de Artur Jorge na mágica temporada de 2024, quando conquistou Libertadores e Brasileirão, o profissional português de 39 anos terá a primeira experiência como treinador no Brasil. Antes, chegou a comandar o Belenenses, de Portugal, por 18 partidas na temporada 2021/22.
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A nova comissão técnica, além de Franclim Martins, conta com as chegadas dos auxiliares Luís Felipe e Luís Viegas, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
O novo técnico do Botafogo é aguardado entre esta quinta-feira (2) e sexta (3) para chegar ao Rio. Devido ao pouco tempo, ele acompanhará o clássico com o Vasco, no sábado, no estádio, mas a equipe será comandada pelo interino Rodrigo Bellão.

Franclim Carvalho já comandou Botafogo em um jogo

Como auxiliar do Glorioso, o português já vivenciou a experiência como técnico à beira do gramado. Foi na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, quando Artur Jorge estava suspenso.
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Franclim Carvalho em ação durante treino do Glorioso, em 2024
Franclim Carvalho esteve no Botafogo como integrante da comissão técnica de Artur Jorgem em 2024