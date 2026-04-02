Jeffinho em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/04/2026 20:15

Rio - O Lyon (FRA) acionou o Botafogo na Fifa para cobrar um valor referente à transferência do atacante Jeffinho. A informação foi divulgada primeiro pelo jornal francês 'L'Équipe'.

Segundo o jornal, o Alvinegro nunca pagou a taxa pela transferência de 5,3 milhões de euros (R$ 34,1 milhões na cotação do dia em que o anúncio foi oficializado). Os dois clubes fazem parte do grupo Eagle.

Jeffinho chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Resende inicialmente para defender o time B em 2022. No entanto, ganhou espaço naquele ano com a equipe principal e se destacou com a camisa do Glorioso. Em agosto, a SAF acertou a compra de parte dos direitos do atleta e renovou seu contrato.

Já em 2023, ele se transferiu para o Lyon. Em janeiro do ano seguinte, o Botafogo confirmou o retorno do atacante por empréstimo junto ao clube francês até o fim do ano.

No dia 31 de dezembro de 2024, o Glorioso anunciou que acertou a aquisição de 70% dos direitos do atacante. Atualmente, ele está emprestado ao Liaoning Tieren, da China.