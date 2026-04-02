Tiquinho Soares com a taça da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Tiquinho Soares com a taça da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 02/04/2026 16:39

Rio - Tiquinho Soares não escondeu o carinho ao falar do Botafogo e revelou se tem vontade de encerrar a carreira no Glorioso. Ele deu a resposta em entrevista à locutora do Estádio Nilton Santos, Fernanda Maia, e ainda mostrou que ainda não pensa em se aposentar.

"Parar o quê? De jogar? Ainda não. Ainda tem muita lenhazinha para queimar", contou Tiquinho, antes do jogo entre Botafogo e Mirassol.

"Eu ia te perguntar, o dia que você parasse, se você teria vontade de parar no Botafogo, por exemplo", disse Fernanda Maia.

"É meu sonho, sabia? Quem sabe?", respondeu Tiquinho.

Tiquinho Soares vestiu a camisa do Botafogo entre o segundo semestre de 2022 e o fim de 2024. Com a camisa do Glorioso, conquistou o carinho da torcida e fez parte do elenco que conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

"Representa muita gratidão, muito carinho, muito respeito, acho que o que eu vivi aqui com essa camisa foram dois anos e meio de muita intensidade. Então, como eu falei, foi algo muito intenso, foi algo que eu não esperava, receber esse carinho da torcida, principalmente. Então, é respeito, gratidão, carinho e amor, como eu falei, tem muito respeito por esse clube", afirmou Tiquinho.

"Eu já ganhei em Portugal, já ganhei na Grécia, mas ganhar no Botafogo foi muito diferente, porque eu fui sempre muito acarinhado pela torcida. Então, as homenagens que fizeram para mim e para o meu pai, quando ele faleceu também, foi algo que ficou marcado para mim, não vou esquecer", completou.