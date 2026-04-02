Comemoração de Júnior Santos em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Júnior Santos em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/04/2026 22:55 | Atualizado 02/04/2026 22:56

"Peça fundamental da nossa história, Júnior Santos é o novo camisa 7 do Fogão! Você merece, raio!", escreveu o Botafogo.

fundamental da nossa história, Júnior Santos é o novo camisa do Fogão! VOCÊ MERECE, RAIO! #BFR pic.twitter.com/t2YRHVUHBf — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2026

"Você construiu essa história, Júnior! Agora é seguir honrando o legado da 7 alvinegra!", afirmou o Glorioso, em outro post.

Você construiu essa história, Júnior! Agora é seguir honrando o legado da alvinegra! #BFR pic.twitter.com/dbUn2tEHZN — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2026

No Botafogo, Júnior Santos já vestiu a camisa 37 e conquistou a Libertadores e o Brasileirão quando estava com o número 11. Depois de retornar neste ano por empréstimo junto ao Atlético-MG, ele passou a usar a 17. Agora, assume a mística 7.