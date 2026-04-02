Comemoração de Júnior Santos em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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Rio - O atacante Júnior Santos é o novo camisa 7 do Botafogo. O número ficou vago após a saída de Artur, que foi emprestado junto ao São Paulo. Por meio das redes sociais, o Alvinegro exaltou o 'Raio'.
"Peça fundamental da nossa história, Júnior Santos é o novo camisa 7 do Fogão! Você merece, raio!", escreveu o Botafogo.
"Você construiu essa história, Júnior! Agora é seguir honrando o legado da 7 alvinegra!", afirmou o Glorioso, em outro post.
No Botafogo, Júnior Santos já vestiu a camisa 37 e conquistou a Libertadores e o Brasileirão quando estava com o número 11. Depois de retornar neste ano por empréstimo junto ao Atlético-MG, ele passou a usar a 17. Agora, assume a mística 7.