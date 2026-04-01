Junior Santos marcou para o Botafogo contra o Mirassol

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Artilheiro do Botafogo na conquista da Libertadores em 2024, Júnior Santos retornou neste ano após uma temporada no Atlético-MG. Ainda em busca do ritmo ideal, o atacante marcou pela primeira vez no retorno na vitória sobre o Mirassol, nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão.
"Isso é Botafogo. Vontade e determinação para pegar confiança. Agradeço ao Botafogo por me dar uma oportunidade para pegar ritmo. Desde que saí, não consegui fazer partidas consecutivas. Sei que posso melhorar ainda mais, mas valeu a entrega e o gol", disse.
Foi o quinto jogo de Júnior Santos desde o retorno, sendo o terceiro como titular. Porém, foi a primeira vez em que não teve limitações de minutos e jogou os 90 minutos. Para coroar a noite, o Botafogo voltou a vencer e amenizou a crise. O atacante destacou a importância do resultado para recuperar a confiança.
"Estávamos precisando da vitória. Teve jogo em que jogamos bem, mas não vencemos. A vitória é sempre importante. Temos um jogo a menos para conseguir somar pontos, subir na tabela e encostar na parte de cima para ganhar confiança como equipe", completou.
Com a vitória, o Botafogo chegou a nove pontos, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 12º lugar. Já o Mirassol, por sua vez, é o 19º colocado, com seis. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão.