Matheus Martins comemora gol do Botafogo contra o Vasco - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins comemora gol do Botafogo contra o VascoVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2026 23:47





"Franclim é um grande treinador, trabalhei com ele em 2024 junto com o Artur Jorge. Acho que ele já conhece o grupo, vai ser mais fácil para a gente se adaptar e dar seguimento a esse trabalho", disse. Rio — O atacante Matheus Martins, do Botafogo, comemorou a vitória de virada por 2 a 1 contra o Vasco no clássico deste sábado (4) , pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao "SporTV", o atleta deu a sua opinião sobre o novo treinador do Alvinegro, Franclim Carvalho, que fará sua estreia no próximo jogo, contra o Caracas, na quinta-feira (9), pela Copa Sul-Americana."Franclim é um grande treinador, trabalhei com ele em 2024 junto com o Artur Jorge. Acho que ele já conhece o grupo, vai ser mais fácil para a gente se adaptar e dar seguimento a esse trabalho", disse.

O jogador celebrou a sua atuação. Ele marcou o gol da virada, ao chutar de fora da área no segundo tempo. "Muito feliz. Deus é fiel, Deus sabe o que faz. Eu falei que sempre fiz muito gol na base de fora da área, e hoje pude provar que sei fazer gol. Então, é continuar com os pés no chão, com muita humildade, que ainda vamos fazer um grande ano."



Matheus Martins também comentou sobre a dança que fez na comemoração do gol, na bandeira de escanteio. "Tem que ser feliz, ser alegre. Hoje, nosso grupo fez um grande jogo, agradecer a Deus", concluiu.