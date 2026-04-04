Matheus Martins tenta partir em velocidade sendo marcado por Puma Rodríguez - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins tenta partir em velocidade sendo marcado por Puma RodríguezVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2026 23:02

Rio — O Botafogo venceu o Vasco por 2 a 1 na noite deste sábado (4) em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. David abriu o placar para o time da casa, mas Villalba empatou e Matheus Martins virou com um belo gol, em finalização da entrada da área. Ao longo do duelo, a equipe de Renato Gaúcho teve mais posse de bola, mas o time do interino Rodrigo Bellão, que fez seu último jogo antes da chegada do técnico Franclim Carvalho, apostou nos contra-ataques e aproveitou melhor suas chances.

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Com o resultado, o Glorioso deu um salto na tabela para a 8ª posição, chegando a 12 pontos, o mesmo número do Cruz-Maltino, que está na 9ª colocação.



Os dois times voltam a campo pela Copa Sul-Americana. O Vasco encara o Barracas Central na próxima terça-feira (7), às 19h, na Argentina, enquanto o Botafogo enfrenta o Caracas, da Venezuela, na quinta-feira (9), também às 19h, no estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso deu um salto na tabela para a 8ª posição, chegando a 12 pontos, o mesmo número do Cruz-Maltino, que está na 9ª colocação.Os dois times voltam a campo pela Copa Sul-Americana. O Vasco encara o Barracas Central na próxima terça-feira (7), às 19h, na Argentina, enquanto o Botafogo enfrenta o Caracas, da Venezuela, na quinta-feira (9), também às 19h, no estádio Nilton Santos.

O jogo

A partida começou equilibrada, com os dois times buscando o ataque. Aos sete minutos, Matheus Martins conduziu a bola pela intermediária e arriscou de longe, para fácil defesa de Léo Jardim. Então, o Vasco passou a ter mais iniciativa e respondeu com chegadas pela direita, e após bom drible na área, Puma Rodríguez chutou cruzado, mas Raúl agarrou. Na sequência, o Cruz-Maltino teve finalizações bloqueadas, e depois, aos 13 minutos, Arthur Cabral acertou drible e chutou para mais uma defesa do goleiro vascaíno.



A equipe de Renato Gaúcho seguiu tendo mais posse e mais em cima, mas sem chances de perigo. Aos 22 minutos, em um contra-ataque botafoguense, Arthur Cabral ganhou disputa e tocou para Júnior Santos, que chutou mal para Léo Jardim defender. Os times seguiram com muita disputa no meio-campo e sem conseguirem concluir as suas jogadas.



Aos 34 minutos, Arthur Cabral recebeu pela direita e tentou investir em direção ao gol, mas Robert Renan cortou a bola para impedir a sequência do ataque. No escanteio, Barboza cabeceou com perigo, à esquerda do gol do Vasco.

Depois, aos 40 minutos, o Botafogo encaixou outro contra-ataque, com Danilo lançando Matheus Martins, que sofreu o carrinho de Saldivia, em lance contestado por botafoguenses, que pediram cartão vermelho. Edenílson chutou forte, no meio do gol, e Léo Jardim socou para fora. Já nos acréscimos, a melhor chance do Alvinegro: Matheus Martins cortou Puma e cutou no canto, exigindo ótima defesa do goleiro vascaíno. No último lance da primeira etapa, Puma recebeu e chutou de longe, sem perigo para Raúl.

O início do segundo tempo seguiu o mesmo desenho da primeira etapa: o Vasco tendo mais a bola, mas o Botafogo se aproveitando das saídas em velocidade. O Cruz-Maltino chegou com perigo aos oito minutos, com Rojas cobrando falta na área e a bola sobrar para Saldivia finalizar, em lance que terminou com boa defesa de Raúl.

Na sequência, o Vasco passou a preencher o campo ofensivo de forma mais incisiva. O time de Renato Gaúcho quase abriu o placar após Puma receber na área e chutar cruzado, com grande defesa do goleiro botafoguense, e Tchê Tchê limpar a marcação, mas finalizar para fora na cara do gol. Logo depois, Cuiabano recebeu na área e mandou por cima do travessão. A pressão deu resultado, e o Cruz-Maltino abriu o placar aos 15 minutos. Puma recebeu pela direita e cruzou rasteiro, quando David chegou por trás da defesa e tocou para o fundo das redes.

O Botafogo tentou responder e empatou logo depois, aos 20 minutos, com Villalba recebendo cruzamento na segunda trave e cabeceando para encobrir Léo Jardim. Depois, Danilo foi acionado na área e chutou, exigindo ótima defesa do goleiro vascaíno. Então, o Glorioso virou aos 33 minutos, com grande chute de Matheus Martins na entrada da área, que acabou na esquerda de Léo Jardim.

O Vasco quase empatou aos 42 minutos com Spinelli, que tentou dar um carrinho para alcançar cruzamento rasteiro de Cuiabano, mas não alcançou a bola. O Cruz-Maltino ensaiou uma pressão no final, mas sem sucesso.