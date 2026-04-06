Torcida do Vasco em clássico com o Botafogo, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Torcida do Vasco em clássico com o Botafogo, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/04/2026 15:02 | Atualizado 06/04/2026 15:10

clássico entre Vasco e Botafogo, disputado no último sábado (4) em São Januário, segue repercutindo fora das quatro linhas. A súmula da partida, assinada pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, traz denúncias graves envolvendo a torcida mandante e o mau funcionamento do sistema de arbitragem de vídeo (VAR) devido a interferências externas.



De acordo com o relato do quality manager da CBF, Bernardo Campos Martins, torcedores vascaínos deslocaram a câmera 'goal line' no início da etapa final, deixando o equipamento "inoperante por 12 minutos até o seu retorno".



O episódio mais crítico, no entanto, ocorreu após o segundo gol do Botafogo, aos 33 minutos. O documento informa que a mesma câmera voltou a ficar fora de serviço até o fim do jogo porque o operador da empresa Hawk-Eye "foi impedido pela torcida de acessar a plataforma onde se encontrava a câmera, sendo hostilizado e ameaçado".

Rio - O, disputado no último sábado (4) em São Januário, segue repercutindo fora das quatro linhas. A súmula da partida, assinada pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, traz denúncias graves envolvendo a torcida mandante e o mau funcionamento do sistema de arbitragem de vídeo (VAR) devido a interferências externas.De acordo com o relato do quality manager da CBF, Bernardo Campos Martins, torcedores vascaínos deslocaram a câmera 'goal line' no início da etapa final, deixando o equipamento "inoperante por 12 minutos até o seu retorno".O episódio mais crítico, no entanto, ocorreu após o segundo gol do Botafogo, aos 33 minutos. O documento informa que a mesma câmera voltou a ficar fora de serviço até o fim do jogo porque o operador da empresa Hawk-Eye "foi impedido pela torcida de acessar a plataforma onde se encontrava a câmera, sendo hostilizado e ameaçado".

Além dos problemas tecnológicos, o árbitro relatou ter sido abordado de forma ríspida por Leonardo Coelho de Oliveira, diretor de coordenação de futebol do Botafogo, durante o intervalo. Segundo Magalhães, o dirigente questionou aos gritos: "qual o critério no jogo?", agindo de "forma desrespeitosa".



A súmula também registrou o acendimento de sinalizadores no setor da torcida cruz-maltina aos 25 minutos do segundo tempo. O jogo precisou ser interrompido brevemente até que os artefatos fossem apagados, após aviso no telão do estádio e providências policiais.



Dentro de campo, o Botafogo venceu de virada por 2 a 1, subindo para a 10ª colocação com 12 pontos, ultrapassando o próprio Vasco, que agora ocupa o 12º lugar com a mesma pontuação.