Fernando Diniz foi demitido do Vasco em fevereiro deste ano - Matheus Lima/Vasco

Fernando Diniz foi demitido do Vasco em fevereiro deste anoMatheus Lima/Vasco

Publicado 06/04/2026 13:51

Rio - Após demitir Dorival Júnior no último domingo (5) — em virtude da derrota para o Internacional —, o Corinthians tem negociações avançadas para anunciar seu novo treinador. Segundo o 'ge', Fernando Diniz, ex-Vasco e Fluminense, está muito próximo de assinar com a equipe paulista.

O técnico estaria disposto a assumir o projeto e o seu nome agrada à diretoria por ter um estilo de jogo corajoso e por ser uma figura capaz de aguentar a pressão. Os dirigentes entendem que o elenco tem bons jogadores e condições de brigar por títulos, o que o encaixaria como uma opção viável.

Diniz está livre no mercado desde que foi demitido do Vasco, em fevereiro deste ano, após um mau começo de temporada, suficiente para derrubá-lo do cargo mesmo após ser finalista da Copa do Brasil no ano anterior — perdendo justamente para o Timão. Esta foi sua segunda passagem pela equipe, novamente sem nenhum troféu.

O treinador também teve passagens recentes pelo Fluminense, em 2019 e 2022. Na segunda, se manteve no comando do Tricolor até a metade de 2024, muito por conta do título da Libertadores de 2023. Caso assuma o Corinthians, Fernando Diniz terá uma nova chance de disputar a competição mais importante da América do Sul.

Na próxima quinta-feira (9), o Corinthians estreia na Libertadores contra o Platense, na Argentina, às 21h (de Brasília). A expectativa da diretoria é que a equipe já esteja sob comando de um novo treinador nesta partida e tudo está encaminhado para que este nome seja o de Fernando Diniz.