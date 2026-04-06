Fernando Diniz foi demitido do Vasco em fevereiro deste anoMatheus Lima/Vasco
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Ele se declarou ao Glorioso
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Ele foi auxiliar de Artur Jorge e trabalhou no Glorioso durante o ano mágico de 2024
Presidente cita falta de critério ao reclamar de gol anulado do Fluminense
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