Rio - Atual campeão, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira (6) a lista de jogadores inscritos para a Libertadores de 2026. A relação do Rubro-Negro conta com um total de 50 nomes.
A equipe de Leonardo Jardim estreia na competição na quarta-feira (8), contra o Cusco, no Peru. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. O Flamengo está no Grupo A e, além do time peruano, também enfrenta Estudiantes de La Plata, da Argentina, e Independiente Medellín, da Colômbia.
O Rubro-Negro é tetracampeão da Libertadores e também o maior vencedor da competição entre clubes brasileiros. O Fla conquistou o torneio em 1981, 2019, 2022 e 2025.
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