Rossi comemora defesa de pênalti contra o Fluminense, na decisão do CariocaAdriano Fontes/Flamengo

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Rio - Atual campeão, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira (6) a lista de jogadores inscritos para a Libertadores de 2026. A relação do Rubro-Negro conta com um total de 50 nomes.

A equipe de Leonardo Jardim estreia na competição na quarta-feira (8), contra o Cusco, no Peru. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. O Flamengo está no Grupo A e, além do time peruano, também enfrenta Estudiantes de La Plata, da Argentina, e Independiente Medellín, da Colômbia.

O Rubro-Negro é tetracampeão da Libertadores e também o maior vencedor da competição entre clubes brasileiros. O Fla conquistou o torneio em 1981, 2019, 2022 e 2025.
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Confira a lista de inscritos do Flamengo:

A lista de inscritos do Flamengo na Libertadores - Divulgação/Flamengo
A lista de inscritos do Flamengo na LibertadoresDivulgação/Flamengo
Goleiros: Rossi, Andrew, Dyogo Alves, Léo Nannetti e Werneck;
Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Da Mata, Vitão, Muñoz, João Victor, Johnny e Daniel Silva;
Laterais: Varela, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Alex Sandro, Daniel Sales, Gustavo Ramires, Gusttavo e Gabriel Amancio;
Meio-Campistas: Erick Pulgar, Saúl, Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz, Lucas Paquetá, Jorginho, Guilherme, Sayago, Evertton Araújo, Pablo Lúcio, Alan Santos, Kaio Nobrega, Lucas Viera e Luiz Felipe;
Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Plata, Bruno Henrique, Josmar, Wallace Yan, Joshua, Camargo, Douglas Telles, Jheferson e Ryan Roberto.
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