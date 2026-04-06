Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Santos, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Santos, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/04/2026 10:48

"Cada treinador tem o seu estilo e a sua forma de jogar. Temos que nos adaptar a isso. Estamos melhorando aos poucos, nos ajudando dentro de campo para continuarmos crescendo como equipe. Sempre pensamos primeiro no grupo e, depois, no individual. É o mais importante", declarou o uruguaio.

Desde a chegada do técnico, escolhido pela diretoria para substituir Filipe Luís, o Rubro-Negro soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota - para o Red Bull Bragantino, na semana passada. O clube ocupa a quarta posição na tabela da competição nacional, com 17 pontos.