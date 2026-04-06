Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Santos, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Arrascaeta analisou o processo de adaptação do elenco ao estilo de Leonardo Jardim, comandante do Flamengo há pouco mais de um mês. O meia-atacante valorizou a união e o empenho do grupo após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, de virada, no último domingo (5), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
"Cada treinador tem o seu estilo e a sua forma de jogar. Temos que nos adaptar a isso. Estamos melhorando aos poucos, nos ajudando dentro de campo para continuarmos crescendo como equipe. Sempre pensamos primeiro no grupo e, depois, no individual. É o mais importante", declarou o uruguaio.
Desde a chegada do técnico, escolhido pela diretoria para substituir Filipe Luís, o Rubro-Negro soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota - para o Red Bull Bragantino, na semana passada. O clube ocupa a quarta posição na tabela da competição nacional, com 17 pontos. 
Agora, o Flamengo torna o foco para a estreia na Libertadores, quarta-feira (8). O adversário será o Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar, no Peru, às 21h30 (de Brasília). 