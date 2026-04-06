Rio — O meia Lucas Paquetá comentou sobre a possibilidade de convocação para a Copa do Mundo. Em entrevista na zona mista após a vitória do Flamengo sobre o Santos por 3 a 1 neste domingo (5), no Maracanã, o jogador ressaltou como este sempre será o seu sonho e destacou a necessidade de continuar trabalhando para integrar a lista do técnico Carlo Ancelotti.
"Sempre vai ser meu sonho. Acho que eu tenho muito tranquilo o que eu tenho que fazer, que é trabalhar no meu clube, fazer o meu melhor. Já são sete anos dentro da Seleção e sempre fui assim, primeiro fazendo o meu trabalho no meu clube para que eu possa chegar na Seleção. Vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar o meu objetivo", disse o atleta, que marcou o terceiro gol da partida.
Paquetá jogou sua última partida pela seleção em novembro de 2025, quando ainda jogava no West Ham, da Inglaterra. Ele atuou 30 minutos no amistoso contra a Tunísia. No total, ele disputou seis dos dez jogos em que Ancelotti comandou a Seleção, marcando um gol e uma assistência. O atleta ficou fora da convocação para a última Data Fifa.
A lista final da convocação para a Copa do Mundo será divulgada no próximo dia 18 de maio. O Brasil estreia na competição em 13 de junho, contra o Marrocos.
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