Jorginho dá seu tradicional pulo, antes de cobrança de pênalti que virou o jogoGilvan de Souza / Flamengo
Jorginho explica conversa com Brazão e cogita aposentar salto nos pênaltis
Volante marcou seu sétimo gol pelo Flamengo, todos de pênalti
Jorginho explica conversa com Brazão e cogita aposentar salto nos pênaltis
Volante marcou seu sétimo gol pelo Flamengo, todos de pênalti
De la Cruz pode desfalcar o Flamengo na estreia na Libertadores
Uruguaio já teve problemas em jogos na altitude e é dúvida contra o Cusco, do Peru
Pulgar deve desfalcar Flamengo por cerca de duas semanas
Meia vai perder estreia da equipe na Libertadores por causa de lesão na articulação do ombro
Paquetá mira Copa do Mundo: 'Sempre vai ser meu sonho'
Após marcar contra o Santos, meia falou de objetivo em retornar à Seleção para a disputa do torneio
Arrascaeta comenta adaptação ao estilo de Leonardo Jardim no Flamengo
Camisa 10 valorizou a união do elenco após a vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Após polêmica, Plata dá assistência e tem boa atuação contra Santos
Leonardo Jardim destacou que o jogador 'pode ser importante' para o Flamengo depois de episódios de indisciplina virem à tona
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.