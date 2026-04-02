Lance do jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lance do jogo entre Red Bull Bragantino e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/04/2026 23:24 | Atualizado 03/04/2026 07:27

Bragança Paulista - A invencibilidade do Flamengo com o técnico Leonardo Jardim acabou na noite desta quinta-feira (2). Isso porque o Rubro-Negro foi muito mal e perdeu para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão, no Estádio Cícero de Souza Marques. No primeiro tempo, Pitta abriu o placar com uma pintura e Gabriel ampliou a vantagem do Massa Bruta com um belo gol. Logo no início da etapa complementar, Pulgar foi expulso e deixou a equipe carioca com um a menos. Pouco depois, Lucas Barbosa fez o terceiro.

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Antes do jogo desta noite, o Flamengo de Leonardo Jardim somava três vitórias e dois empates (um deles foi o 0 a 0 com o Fluminense na final do Carioca, que teve triunfo rubro-negro nos pênaltis). O Fla soma 14 pontos e aparece em sexto no Campeonato Brasileiro.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a décima rodada do Brasileirão. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Santos no domingo (5), a partir das 17h30, no Maracanã.

O jogo

O Flamengo encontrou dificuldades ao longo do primeiro tempo em Bragança Paulista. Afinal, o Rubro-Negro não conseguiu se impor e viu o Red Bull Bragantino ter mais controle das ações.

Para completar, os jogadores do Massa Bruta estavam inspirados. Aos 17 minutos, Juninho Capixaba descolou ótimo lançamento para Isidro Pitta, que correu entre Ayrton Lucas e Vitão. O centroavante mostrou categoria ao finalizar de cobertura para colocar o Bragantino em vantagem.

O Flamengo não conseguiu responder e viu o time da casa ampliar a vantagem aos 39 minutos. Mosquera foi acionado em cobrança curta de escanteio e tocou para Gabriel. O volante estava fora da área, mas livre de marcação. Assim, teve tempo para dominar com calma e acertar um chutaço para balançar a rede.



O Bragantino ainda teve uma chance de fazer o terceiro pouco depois, mas não conseguiu a conclusão a gol. Já o Flamengo teve sua melhor chance aos oito minutos, quando Ayrton Lucas recebeu ótimo passe pelo lado esquerdo. O lateral poderia ter cruzado para Pedro, mas mandou direto para Cleiton.

Na etapa complementar, a situação do Flamengo ficou ainda mais difícil. Isso porque Pulgar acertou o rosto do jogador adversário e foi expulso. Inicialmente, o árbitro apresentou o amarelo, mas logo foi chamado ao monitor do VAR e trocou a cor do cartão.

Aos dez minutos, o Bragantino anotou o terceiro. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa subiu para finalizar de cabeça. Rossi ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

O Flamengo, inclusive, poderia ter saído de Bragança Paulista com uma derrota ainda mais elástica. O Bragantino chegou a ampliar a vantagem após um contra-ataque, mas o árbitro revisou o lance no monitor do VAR e pegou um toque de mão no início da jogada. Além disso, Rossi fez duas grandes defesas.