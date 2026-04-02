Nova camisa branca do Flamengo agora chamada de 'Manto 1 Branco' - Reprodução/Instagram @faladaniel_1

Nova camisa branca do Flamengo agora chamada de 'Manto 1 Branco'Reprodução/Instagram @faladaniel_1

Publicado 02/04/2026 12:49

O Flamengo lança sua nova camisa branca em 10 de abril e apresentou uma novidade em ação de marketing para divulgação. A partir de agora, o clube aposenta a nomenclatura de uniforme 2 para a peça utilizada como visitante e passa a chamar de 'Manto 1 Branco'.



O Galinho de Quintino abriu o seu livro de memórias para falar do Manto Branco...



Do Rio até o Japão, a Nação transforma qualquer estádio em casa. E quem sempre joga em casa, não precisa de Manto 2.



Agora, é



Dia 10 de abril. Em… pic.twitter.com/Pq2x6A49sH — Flamengo (@Flamengo) April 2, 2026

A explicação deve-se ao fato de o Rubro-Negro contar constantemente com forte presença de torcedores onde quer que jogue. A justificativa é que o time "joga sempre em casa", tendo como base o fato de ter as maiores médias de público e quase sempre lotar o setor visitante nos estádios pelo Brasil.



Para ação de marketing, que começou no dia 1º de abril com uma postagem fazendo o anúncio da aposentadoria do uniforme 2, o Flamengo contou com Zico. O ídolo rubro-negro relembrou a conquista histórica do Mundial de 1981, com camisa branca, dando fim a uma superstição de que o clube não vencia com o segundo uniforme naquela época.

"Adorava jogar com a camisa branca. Não sei se porque eram jogos raros. Nós nunca tivemos essa questão de camisa 2 na nossa cabeça; Era o uniforme do Flamengo que a gente adorava. Falavam que não dava sorte, mas, com a gente, não tinha isso", disse no vídeo.



"No dia que o Flamengo foi campeão mundial, todo mundo estava de vermelho e preto e nós, dentro do campo representando o clube, com o manto branco. E ali acabou essa história de que não era bom jogar com ele. Dali em diante nunca mais se falou nisso".