Em crise com a diretoria, Gonzalo Plata deve ser negociado após a Copa do MundoGilvan de Souza / Flamengo
Apesar do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmar que não tem a intenção de negociar Plata, internamente, a venda do atleta após a Copa do Mundo é vista como uma possibilidade.
Na avaliação do Rubro-Negro, o valor de mercado de Plata deve aumentar após a Copa do Mundo. O seu nome está praticamente confirmado no time do técnico Sebástian Beccacece para o torneio.
Já Cebolinha admitiu publicamente em fevereiro, depois da derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, que não pretende renovar o vínculo, com duração até dezembro. O Flamengo pode negociar o atleta no meio do ano para evitar que ele saia de graça.
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