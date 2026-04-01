Em crise com a diretoria, Gonzalo Plata deve ser negociado após a Copa do Mundo - Gilvan de Souza / Flamengo

Em crise com a diretoria, Gonzalo Plata deve ser negociado após a Copa do MundoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2026 18:33





Apesar do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Rio — O Flamengo deve priorizar a contratação de um centroavante e também realizar buscas por atacantes de lado na janela do meio do ano, devido à possibilidade de jogadores como Gonzalo Plata e Everton Cebolinha deixarem o clube no segundo semestre. A informação é do "ge".Apesar do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmar que não tem a intenção de negociar Plata , internamente, a venda do atleta após a Copa do Mundo é vista como uma possibilidade.

O clima entre o equatoriano e a diretoria está desgastado. A vida social do jogador, com excessos de saídas à noite e atrasos nos treinos, era alvo de questionamentos internos. Ele também deixou de seguir o clube nas redes sociais e apagou fotos vestindo a camisa do Flamengo.



Na avaliação do Rubro-Negro, o valor de mercado de Plata deve aumentar após a Copa do Mundo. O seu nome está praticamente confirmado no time do técnico Sebástian Beccacece para o torneio.



Já Cebolinha admitiu publicamente em fevereiro, depois da derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, que não pretende renovar o vínculo, com duração até dezembro. O Flamengo pode negociar o atleta no meio do ano para evitar que ele saia de graça.