Danilo é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo é jogador do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/04/2026 00:04

Bragança Paulista - Danilo desabafou após a derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino por 3 a 0 , nesta quinta-feira (2), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro falou em vergonha, pediu um "exame de consciência" e destacou que cada um precisa assumir sua responsabilidade.

"É vergonha hoje. O que a gente fez em campo verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada", disse Danilo, ao 'Premiere'.

"Como eu falei algumas vezes, que cada um assume a sua responsabilidade dentro do vestiário e fora também. Agora não é a hora de falar muito, a gente precisa agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo... Hoje é um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso", finalizou.

O Flamengo encontrou dificuldades ao longo do primeiro tempo e viu o Bragantino anotar dois golaços, com Pitta e Gabriel. No início da etapa complementar, Pulgar foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos. Pouco depois, Lucas Barbosa ampliou para o Massa Bruta, que poderia ter feito um placar ainda mais elástico.