Danilo é jogador do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Danilo fala em 'vergonha' após derrota do Flamengo e pede 'exame de consciência'
Rubro-Negro, que ainda teve um expulso no início do segundo tempo, foi facilmente derrotado pelo Bragantino
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No início do segundo tempo, Pulgar ainda foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos
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