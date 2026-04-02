Carrascal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O Flamengo conseguiu o efeito suspensivo para Jorge Carrascal, que mais cedo nesta quinta-feira (2) havia sido punido com quatro jogos de suspensão, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por praticar agressão física na Supercopa Rei. 
A penalidade fica suspensa até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD.
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O caso

Carrascal respondeu ao artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No julgamento, ele foi considerado culpado e pegou a pena mínima (de quatro jogos e que poderia chegar a 12) por dar uma cotovelada sem a bola em Bidon, do Corinthians.
Apesar de a expulsão ter acontecido na Supercopa Rei, o jogador do Flamengo terá de cumprir a punição em outras competições da CBF.
Como o julgamento aconteceu nesta quinta (2), mesmo dia do jogo contra o Red Bull Bragantino, Carrascal estava liberado para enfrentar o Massa Bruta.
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Carrascal em treino do Flamengo
Carrascal em treino no Ninho do Urubu