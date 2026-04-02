Carrascal em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/04/2026 22:00

A penalidade fica suspensa até o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD.

O caso

Carrascal respondeu ao artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No julgamento, ele foi considerado culpado e pegou a pena mínima (de quatro jogos e que poderia chegar a 12) por dar uma cotovelada sem a bola em Bidon, do Corinthians.

Apesar de a expulsão ter acontecido na Supercopa Rei, o jogador do Flamengo terá de cumprir a punição em outras competições da CBF.

Como o julgamento aconteceu nesta quinta (2), mesmo dia do jogo contra o Red Bull Bragantino, Carrascal estava liberado para enfrentar o Massa Bruta.