Carrascal acabou expulso no intervalo de Flamengo x Corinthians, em janeiro, pela Supercopa Rei - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal acabou expulso no intervalo de Flamengo x Corinthians, em janeiro, pela Supercopa ReiGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/04/2026 15:15

Carrascal pegou quatro jogos de suspensão em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (2). O colombiano do Flamengo, entretanto, está liberado para atuar contra o Red Bull Bragantino, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.



Chama a atenção que a partida em questão aconteceu em 1º de fevereiro e a decisão só sai dois meses depois. Esse prazo, inclusive, fez a defesa do Rubro-Negro argumentar que o caso prescreveu, o que não foi aceito pelos auditores do Tribunal.



Carrascal respondeu ao artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele foi considerado culpado e pegou a pena mínima (de quatro jogos e que poderia chegar a 12) por dar uma cotovelada sem a bola em Bidon, do Corinthians.



Apesar de a expulsão ter acontecido na Supercopa Rei, o jogador do Flamengo terá de cumprir a punição em outras competições da CBF. Só que, como o julgamento aconteceu no mesmo dia de um jogo, ele pode entrar em campo nesta quinta-feira.



Com isso, Carrascal deve desfalcar o time contra Santos, Fluminense, Bahia, pelo Brasileirão, e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube, entretanto, pode recorrer no Pleno do STJD e deve conseguir efeito suspensivo até novo julgamento.



A própria expulsão no dia do jogo gerou polêmica porque o lance da agressão foi no fim do primeiro tempo e o VAR só revisou no intervalo. Com isso, o colombiano recebeu o cartão vermelho pouco antes do início da segunda etapa, com os times de volta a campo.