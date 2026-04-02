Depois de deixar o Flamengo, Gerson trocou o Zenit pelo Cruzeiro - Thais Magalhães/Cruzeiro

Depois de deixar o Flamengo, Gerson trocou o Zenit pelo CruzeiroThais Magalhães/Cruzeiro

Publicado 02/04/2026 09:20

cobra na Justiça R$ 42,7 milhões em caso de rompimento de contrato. Em petição entregue na quarta-feira (1º), na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, o jogador do Cruzeiro critica a postura e diz que o Rubro-Negro age de má-fé.

A defesa de Gerson foi dura contra o Flamengo, que referentes a uma cláusula de direitos de imagem em caso de rompimento de contrato. Em petição entregue na quarta-feira (1º), na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, o jogador do Cruzeiro

Na ação movida, o clube carioca alega que houve rescisão unilateral e pedido de demissão na rescisão de contrato para jogar no Zenit, da Rússia. Já na resposta de defesa, divulgada pelo site 'ge', Gerson diz que foi orientado pelo Flamengo a assinar um documento de pedido de demissão por “mera praxe interna para cumprir questões burocráticas”.



"Gerson assinou vários outros documentos e instrumentos contratuais sem data e na mais pura confiança ao CRF. O atleta nunca imaginou que pudesse ser traído pelo clube que, juntamente com os seus companheiros, ele tanto ajudou", diz o texto.



"O Flamengo, ignorando completamente a boa-fé negocial, ou melhor, dolosamente, induziu o Gerson e o seu pai a redigir e a assinar um documento manuscrito eivado de vícios de consentimentos, sob a falsa alegação de que seria um documento de praxe



O argumento do jogador é que uma cláusula de seu contrato (item 6.2) diz que, em caso de pagamento integral da cláusula indenizatória desportiva, não há qualquer tipo de multa porque o contrato foi cumprido. E, por isso, não pode haver cobrança.



Os advogados de Gerson ainda afirmam que ele deixou de receber R$ 6,3 milhões de luvas para conseguir o acordo para se transferir para a Rússia. E fazem acusação ao presidente do Rubro-Negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap.



"Gerson descobriu que está sendo vítima de uma sede de vingança do atual presidente do Flamengo, que não suportou o fato do atleta ter sido contratado e repatriado do futebol russo ao Brasil justamente pelo Cruzeiro".



A petição de defesa ainda cita que a renovação de contrato teve "anormal redução da multa indenizatória desportiva em 15/04/2025". Além disso, garante que o Flamengo "nunca explorou a imagem do Gerson de alguma forma, o que revela que o contrato de imagem serviu apenas para 'driblar' encargos trabalhistas, ou seja, burla à Lei Trabalhista".