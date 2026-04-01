Bap, presidente do MengãoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo confirma receita de R$ 2 bilhões e redução pela metade da dívida
Relatório financeiro do Rubro-Negro apresenta avanços importantes em arrecadação
Maracanã contribui para resultado histórico
Flamengo não relaciona Bruno Henrique e vai avaliar condição dos convocados
Recuperado de uma pubalgia, atacante treinou com o grupo, mas não viajou
Flamengo deve priorizar contratação de atacantes na próxima janela
Movimento acontecerá devido a prováveis saídas dos jogadores Plata e Cebolinha
Flamengo aponta valor de dívida e cobra clube que tem CR7 como um dos donos
Cobrança é referente à transferência de Lázaro para o Almería
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