Bap, presidente do Mengão - Gilvan de Souza / Flamengo

Bap, presidente do MengãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2026 14:54

O Flamengo divulgou o balanço financeiro referente ao ano de 2025 com boas notícias para o torcedor. Além de confirmar a receita recorde de R$ 2.089 milhões, o Rubro-Negro viu a sua dívida total cair para R$ 174 milhões.



O valor confirma uma boa saúde financeira ao clube, que só de superávit nas contas do ano passado chegou a R$ 336 milhões e pode ter fluxo de caixa sem ser prejudicado por obrigações de pagamentos. Essas dívidas referem-se em sua maioria a parcelas de compras de jogadores, entre outros.



A dívida do Flamengo caiu à metade em relação a 2024, quando era de R$ 344 milhões. Como comparação, em 2019, ano da virada esportiva, era de R$ 513 milhões.



Maracanã contribui para resultado histórico



Para chegar a mais de R$ 2 bilhões em receitas na temporada, o Rubro-Negro contou com aumentos de receitas importantes. Um deles foi a venda de jogadores, o que rendeu R$ 519 milhões (já os gastos com contratações foram de R$ 636 milhões).



Um outro fator que fez a diferença foi a arrecadação com o Maracanã. Após conseguir a concessão do estádio em parceria com o Fluminense, o Flamengo pôde economizar com gastos operacionais em dias de jogos e manutenção.



E assim, alcançou um faturamento de R$ 322 milhões apenas com os dias de jogos, incluindo venda de ingressos e outras receitas. Além disso, outros R$ 9,9 milhões vieram de dividendos em relação ao lucro líquido com a gestão do estádio ( R$ 21,4 milhões em 2025), relativos aos 65% a que o clube tem direito na sociedade com o Tricolor.



"Este patamar de receitas foi alcançado em função do desempenho esportivo em competições com premiações relevantes, do crescimento contínuo das receitas comerciais, da recuperação das receitas de matchday com a gestão plena do Maracanã e do expressivo volume de transferências de atletas no exercício", diz o relatório financeiro do Flamengo.