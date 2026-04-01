Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Léo Pereira e os uruguaios Varela e Arrascaeta, que aparecem constantemente entre os titulares no Rubro-Negro e atuaram na última terça-feira (31), têm chance de serem preservados. Por outro lado, Carrascal é um dos que tende a estar à disposição, já que a Colômbia jogou no domingo e ele não saiu do banco de reservas.
Danilo, De la Cruz e Plata, com menos espaço no time carioca, foram outros chamados por Brasil, Uruguai e Equador, respectivamente.
Todos retornarão ao país até a manhã desta quinta-feira (2) - dia da partida - e poderão aparecer na relação de Leonardo Jardim, a depender da avaliação do comandante. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo soma 14 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela.
A minutagem dos convocados do Flamengo
- 90 minutos em Brasil 1x2 França
- 90 minutos em Brasil 3x1 Croácia
. Danilo
- Não entrou em Brasil 1x2 França
- 29 minutos em Brasil 3x1 Croácia
. Arrascaeta
- 87 minutos em Uruguai 1x1 Inglaterra
- 89 minutos em Uruguai 0x0 Argélia
. Varela
- 90 minutos em Uruguai 1x1 Inglaterra
- 90 minutos em Uruguai 0x0 Argélia
. De la Cruz
- Não entrou em Uruguai 1x1 Inglaterra
- 1 minuto em Uruguai 0x0 Argélia
. Gonzalo Plata
- 89 minutos em Equador 1x1 Marrocos
- 90 minutos em Equador 1x1 Holanda
. Carrascal
- 27 minutos em Colômbia 1x2 Croácia
- Não entrou em Colômbia 1x3 França
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