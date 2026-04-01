Bruno Henrique conversa com o técnico Leonardo Jardim durante treinamento pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique conversa com o técnico Leonardo Jardim durante treinamento pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2026 08:25

O Flamengo volta a contar com Bruno Henrique, que participou dos últimos treinos e pode ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Leonardo Jardim. O atacante não atua há mais de um mês e admite que ainda não está 100% recuperado das dores na região do púbis e da virilha, mas já está em condições de voltar a jogar contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (2), fora de casa pelo Brasileirão.



"Estou me sentindo bem, é claro que a recuperação demora um pouco. Ainda tem um incômodo ali, que é o começo da recuperação, mas o mais importante é que estou super recuperado para dar sequência à temporada", afirmou o camisa 27 à Flamengo TV.



Por causa da pubalgia, Bruno Henrique desfalcou o Rubro-Negro em seis partidas. Ele não entra em campo desde 26 de fevereiro, na perda do título da Recopa para o Lanús, no Maracanã.



Só que o problema físico não começou naquela partida. O atacante admite que vinha sofrendo com dores atrapalharam seu desempenho na temporada.



"Foi um momento muito ruim. Joguei algumas partidas com dores para poder ajudar, mas depois parei para poder tratar", explicou.



Aos 35 anos, Bruno Henrique ainda busca uma sequência na temporada pelo Flamengo. Com apenas nove jogos disputados, foi titular em apenas três, tendo marcados dois gols, além de dar duas assistências.